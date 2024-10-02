الجيش الإسرائيلي: الصواريخ التي أطلقتها إيران سقطت على قواعد جوية بدون إحداث أضرار

أكد الجيش الإسرائيلي الأربعاء ان الصواريخ التي أطلقتها إيران خلال هجومها مساء الثلاثاء سقطت على قواعد جوية في البلاد، لكنها لم تتسبب في أضرار.



وأورد في بيان "خلال الهجوم الإيراني أمس، سقطت عدة صواريخ على قواعد للقوات الجوية الإسرائيلية. ولم تتضرر أي بنية تحتية"، مضيفا أن الهجوم لم يلحق أضرارا بأي طائرة أو يتسبب في أي إصابات.

