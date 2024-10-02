غوتيريش يدين "بشدة" الهجوم الإيراني على إسرائيل

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، في أعقاب انتقادات من اسرائيل لعدم ذكره طهران بوضوح عندما دان في وقت سابق "اتساع نطاق الصراع".



وقال غوتيريش في اجتماع طارئ لمجلس الأمن "كما كان ينبغي أن يكون واضحا أمس في سياق الإدانة التي عبرت عنها... فإنني أدين بشدة مجددا الهجمات الصاروخية الضخمة التي شنتها إيران أمس على إسرائيل".