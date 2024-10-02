البابا فرنسيس يدعو الى يوم عالمي للصلاة من أجل السلام في 7 تشرين الأول

دعا البابا فرنسيس الأربعاء إلى يوم صلاة وصوم من أجل السلام في العالم في 7 تشرين الأول في الذكرى الأولى لهجمات حماس في إسرائيل، فيما يواجه الشرق الأوسط مخاطر اشتعال.



وأعلن البابا في نهاية قداس في ساحة القديس بطرس في روما أنه "في 7 تشرين الأول، أطلب من الجميع أن يعيشوا يوم صلاة وصوم من أجل السلام في العالم".



هي ضرورة كما قال "في هذا الوقت العصيب في تاريخنا حيث تستمر رياح الحرب ونيران العنف في إلقاء ثقلها على شعوب ودول بأكملها".



وكان بطريرك القدس للاتين الكاردينال الإيطالي بييرباتيستا بيتسابالا دعا إلى يوم صلاة وتوبة وصوم من أجل السلام في الأراضي المقدسة.



وأعلن البابا أيضا أنه سيتوجه إلى كنيسة سانتا ماريا ماجيوري في روما الأحد للصلاة من أجل السلام.