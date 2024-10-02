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مصادر لرويترز: خامنئي حذر نصر الله من خطة إسرائيلية لاغتياله

أخبار دولية
2024-10-02 | 11:22
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مصادر لرويترز: خامنئي حذر نصر الله من خطة إسرائيلية لاغتياله
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مصادر لرويترز: خامنئي حذر نصر الله من خطة إسرائيلية لاغتياله

أعلنت ثلاثة مصادر إيرانية أن الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وطلب منه الخروج من لبنان قبل أيام من مقتله في غارة إسرائيلية، وأنه قلق للغاية في الوقت الحالي من اختراق إسرائيلي لأعلى الطبقات الحكومية في طهران.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول إيراني كبير، لرويترز إنه في أعقاب واقعة تفجير أجهزة اتصال لحزب الله في 17 أيلول مباشرة، أرسل خامنئي رسالة عبر مبعوث يطلب فيها من الأمين العام لحزب الله المغادرة إلى إيران، وأشار فيها إلى تقارير استخباراتية تفيد بأن إسرائيل لديها عملاء داخل الجماعة اللبنانية وتخطط لقتله.

وأشار المسؤول إلى أن المبعوث كان القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان الذي كان مع نصر الله في مخبأه عندمة استهدفته قنابل إسرائيلية وقتل معه.

كذلك، لفت مسؤول إيراني كبير إلى أنن خامنئي، وهو في مكان شديد التأمين داخل إيران منذ يوم السبت، هو من أصدر الأمر بإطلاق ما يقرب من 200 صاروخ على إسرائيل أمس الثلاثاء. وأعلن الحرس الثوري في بيان أن الهجوم كان ردًا على مقتل نصر الله ونيلفروشان.

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لرويترز:

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