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الاتحاد الأوروبي يوصي شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الإيراني

أخبار دولية
2024-10-02 | 11:37
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الاتحاد الأوروبي يوصي شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الإيراني
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الاتحاد الأوروبي يوصي شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الإيراني

أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران شركات الطيران الأربعاء بتجنب التحليق فوق إيران بسبب "المخاطر العالية" الناجمة عن إطلاق طهران الثلاثاء صواريخ على إسرائيل التي توعدت بالرد.
     
وهذه التوصية وردت في "نشرة إعلام حول مناطق النزاع" سارية حتى 31 تشرين الأول، أي موعد انتهاء العمل بنشرة صدرت السبت وكانت تتعلق بالمجالين الجويين الإسرائيلي واللبناني.

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