مجموعة السبع: "الحل الدبلوماسي" في الشرق الأوسط "ما زال ممكنا"

وعدت مجموعة السبع الأربعاء بالعمل بشكل مشترك لخفض التوتر في الشرق الأوسط وقالت إن الحل الدبلوماسي للنزاع الذي يتسع نطاقه "ما زال ممكنا" معتبرة ان "نزاعا إقليميا واسع النطاق ليس في مصلحة أحد".



وجاء في بيان أصدرته إيطاليا التي تترأس مجموعة السبع حاليا بعد مباحثات هاتفية دعت إليها، إن المجموعة "تكرر التعبير عن قلقها الشديد إزاء تصعيد" النزاع في الشرق الأوسط و"تدين بشدة" الهجوم الإيراني على إسرائيل الثلاثاء.



وأضاف أن المجموعة وبعدما عبرت "عن قلقها الشديد إزاء التصعيد في الساعات الأخيرة، أكدت مجددا أن نزاعا على نطاق إقليمي ليس في مصلحة أحد وان حلا دبلوماسيا ما زال ممكنا" موضحا ان "القادة قرروا البقاء على اتصال".



وأوضحت فرنسا أن وزير الخارجية جان-نويل بارو حل محل الرئيس إيمانويل ماكرون خلال هذه المباحثات الهاتفية.

