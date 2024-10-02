الجيش الاسرائيلي يعلن ان إيران أطلقت "نحو 200 صاروخ" الثلاثاء

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ على إسرائيل الثلاثاء، في تحديث لرقم سبق أن أعلنه الجيش مشيرا إلى إطلاق 180 صاروخا.



وقال الليفتنانت جنرال هرتسي هاليفي في بيان إن "إيران أطلقت نحو 200 صاروخ على دولة إسرائيل أمس".



وكان التلفزيون الرسمي الإيراني تحدث في وقت سابق عن إطلاق مئتي صاروخ.