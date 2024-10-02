محمد غروي للـLBCI: الإتفاق النووي صار من الماضي بالنسبة لإيران

الموقف الإيراني ينقله الرئيس الايراني إلى قطر التي انتقل إليها في زيارة قيل إنها روتينية.



والمعلومات تنفي وجود وساطة قطرية بين إيران والولايات المتحدة.



وللمزيد نستمع إلى مدير مركز الجيل الجديد للإعلام في طهران محمد غروي الذي أكد للـLBCI أن الاتفاق النووي صار من الماضي بالنسبة لإيران.