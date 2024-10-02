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كامبل: إسرائيل ليست وحدها التي تفكر في خيارات الرد على هجوم إيران بل أميركا أيضا
أخبار دولية
2024-10-02 | 12:21
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كامبل: إسرائيل ليست وحدها التي تفكر في خيارات الرد على هجوم إيران بل أميركا أيضا
أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي كيرت كامبل أن إدارة جو بايدن ستركز اتصالاتها مع الإسرائيليين في الأيام القليلة المقبلة على محاولة التوفيق بين وجهات النظر حول أي رد محتمل على الهجوم الإيراني على إسرائيل.
وكشف أن إسرائيل ليست وحدها التي تفكر في خيارات الرد على هجوم إيران بل أميركا أيضا، واصفا الوضع الحالي في الشرق الأوسط بأنه "لحظة خطر".
واعتبر كامبل " أننا ندرك أنه على الرغم من أهمية الرد من نوع ما، يوجد اعتراف بأن المنطقة على حد سكين بالفعل، ومخاوف حقيقية بشأن تصعيد أوسع نطاقا أو استمراره".
أخبار دولية
إسرائيل
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أميركا
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