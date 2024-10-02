كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في تل أبيب

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مسؤوليتها عن إطلاق النار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية والذي أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل أمس.



وأضافت "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها عن عملية يافا البطولية التي نفذها المجاهدان القساميان محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني من مدينة الخليل، والتي أدت وفق اعتراف العدو إلى مقتل سبعة صهاينةٍ وإصابة 16 آخرين بعضهم جراحه خطرة" .