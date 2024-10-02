الضربة الايرانية والاعتداءات على لبنان محور الكلمات في مجلس الأمن الدولي

شكلت الضربة الايرانية والاعتداءات على لبنان محور الكلمات التي القيت في مجلس الامن الدولي الذي انعقد بطلب من فرنسا، وايران كانت محور الكلمات، فيما اعلن الامين العام للامم المتحدة ان الوقت ينفد ودوامة تبادل العنف الدامية في الشرق الأوسط لا بد أن تتوقف.