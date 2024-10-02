الرئيس الإيراني يتعهد بـ"رد أقسى" في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من العاصمة القطرية الأربعاء أن بلاده "لا تتطلع" إلى الحرب، لكنه تعهد في الوقت نفسه برد "أقسى" في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على الدولة العبرية الثلاثاء.



وقال بزشكيان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "إذا أرادت (إسرائيل) الردّ فسنرد بشكل أقسى، هذا ما تلتزم به الجمهورية الإسلامية (...) هي تجبرنا على الرد"، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده "لا تتطلع" إلى الحرب.