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الأردن أبلغ إيران وإسرائيل أنه "سيتصدى لأي تهديد لأمنه"
أخبار دولية
2024-10-02 | 13:00
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الأردن أبلغ إيران وإسرائيل أنه "سيتصدى لأي تهديد لأمنه"
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الأردن أبلغ إيران وإسرائيل أنه "سيتصدى لأي تهديد لأمنه"
أكد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي الأربعاء أن بلاده "ستتصدى بكل إمكاناتها لأي تهديد لأمنها وإستقرارها" وقد أبلغت إيران وإسرائيل بذلك بعد عبور العديد من الصواريخ الإيرانية المجال الجوي للمملكة الثلاثاء.
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن الصفدي قوله في إتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي إن "الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي تهديد لأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه"، مشيراً إلى أن "هذا موقف أبلغه الأردن بوضوح لإيران وإسرائيل".
وأطلقت إيران مساء الثلاثاء 200 صاروخ باتجاه إسرائيل.
وتناقل اردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قصيرة لصواريخ في سماء المملكة، واخرى لشظايا سقطت في مناطق متفرقة.
وادى سقوط شظايا إلى إصابة أردنيين بجروح طفيفة، حسب وزارة الداخلية الاردنية.
وأكد الصفدي "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف التصعيد الخطير الذي يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة عبر التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان".
وحذر من "التبعات الكارثية لتوسعة الحرب الإسرائيلية على لبنان وشن هجوم بري عليه، وأثر ذلك على أمن المنطقة برمتها".
وقالت مديرية الأمن العام الأردنية الثلاثاء إن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.
وقالت إيران إن "90 % من الصواريخ" التي اطلقت في الهجوم الكثيف على إسرائيل وهو الثاني في ستة أشهر تقريبا، بلغت الهدف.
أخبار دولية
إيران
وإسرائيل
"سيتصدى
تهديد
لأمنه"
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