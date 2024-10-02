بايدن يبدي معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية

عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن عن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية.



وقال بايدن للصحافيين ردا على سؤال عن دعمه المحتمل لمثل هذا التحرك من جانب إسرائيل، "الجواب هو لا".



وأضاف "نحن السبعة متفقون على أن للإسرائيليين الحق في الرد، لكن يجب أن يردوا في شكل متناسب"، في إشارة الى قادة مجموعة السبع.