أمير قطر: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وندعم أي مسعى لإنهاء التصعيد

اعتبر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن "العدوان على لبنان ما زال مستمرا ويضع المنطقة برمتها على حافة الهاوية، والتصعيد الأخير على لبنان هو ما حذرنا منه منذ بداية العدوان على غزة".



وأوضح في مؤتمر صحافي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن "زيارة الرئيس الإيراني لقطر تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتناولنا الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها منطقتنا والمتمثلة بالعدوان على غزة والأقصى".



وأكد "مواصلة مساعينا وجهودنا لوقف الحرب في غزة"، داعيا "المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بإيقاف عدوانها على غزة".



ورأى أن "حل الدولتين هو مفتاح الحل للسلام في المنطقة، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وندعم أي مسعى لإنهاء التصعيد".