فرنسا توصي رعاياها المقيمين في إيران بمغادرتها موقتًا

نصحت السفارة الفرنسية في إيران اليوم الأربعاء رعاياها المقيمين الدائمين في البلاد بمغادرتها موقتًا بمجرد استئناف الحركة الجوية الدولية بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



والرسالة التي وجهتها السفارة، وحثت فيها أيضا الرعايا الفرنسيين الذين يزورون إيران على المغادرة فورا، مماثلة للرسائل التي وجهتها في وقت سابق من هذا العام عندما تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل.