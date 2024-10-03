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حملة ترامب تعلن أنها جمعت أكثر من 160 مليون دولار في أيلول
أخبار دولية
2024-10-03 | 01:28
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حملة ترامب تعلن أنها جمعت أكثر من 160 مليون دولار في أيلول
أعلنت حملة مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب أنها جمعت بالتعاون مع الحزب أكثر من 160 مليون دولار في أيلول.
وذكرت أن الأموال المتوفرة معها بنهاية الشهر الماضي بلغت 283 مليون دولار.
وتعني الأرقام ارتفاعا بواقع 23 بالمئة مقابل 130 مليون دولار قالت الحملة إنها جمعتها في آب.
وينافس ترامب الديمقراطية كاملا هاريس في الانتخابات الأميركية التي ستجرى في الخامس من تشرين الثاني في سباق تشير استطلاعات الرأي إلى أنه متقارب. ويغرق الجانبان الولايات المتأرجحة بالإعلانات التلفزيونية.
وجمعت حملة هاريس الرئاسية والحزب الديمقراطي 361 مليون دولار في آب مما يعني تقدمها بفارق واضح من حيث جمع الأموال على ترامب.
ولم تصدر حملة هاريس بعد الأرقام الرسمية للديمقراطيين لشهر أيلول.
أخبار دولية
حملة
ترامب
الانتخابات الأميركية
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