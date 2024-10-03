الصين تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

طالبت الصين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ "تحركات عاجلة" لخفض التصعيد في الشرق الأوسط بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية جديدة على لبنان.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ قوله: "إن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".



وأشار إلى أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية "العودة إلى مسار الحلول السياسية والدبلوماسية".



وحذر فو من أن الوضع الحالي على شفا الهاوية. ونقلت شينخوا عنه قوله إن "أي مماطلة سلبية ستكون غير مسؤولة، وأي حديث يدعم المزيد من المغامرات العسكرية سيرسل رسالة خاطئة".



وقال فو إن الصراع الذي يواصل الاتساع في الشرق الأوسط تسبب بالفعل في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث أصبح قطاع غزة "جحيما على الأرض" فيما أدى الصراع لتشريد أكثر من 1.2 مليون شخص في لبنان.



وتحث وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف وخصوصا إسرائيل على تهدئة الأمور على الفور لمنع خروج الوضع عن السيطرة. وتقول بكين أيضا إنها تعارض أي انتهاك لسيادة لبنان.