الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار التي دوت قرب غزة نتجت عن "خطأ في الرصد"

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي دوت في ساعة مبكرة من صباح اليوم في تجمع ناحال عوز بالقرب من قطاع غزة نتجت عن "خطأ في الرصد".



ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.