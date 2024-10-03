مهاجرون قتلوا في المكسيك اثر اطلاق جنود النار على شاحنة

اعلنت وزارة الدفاع المكسيكية إن ستة مهاجرين لقوا حتفهم بعدما أطلق جنود النار على مجموعة من 33 مهاجرا كانوا على متن شاحنة صغيرة حاولت الهرب من دورية عسكرية.



وذكرت الوزارة في بيان أن عشرة مهاجرين آخرين أصيبوا في الحادثة التي وقعت مساء يوم الثلاثاء. وضمت المجموعة أفرادا من مصر ونيبال وكوبا والهند وباكستان إلا أن البيان لم يحدد جنسيات المتوفين.



وقُتل أربعة أشخاص على الفور، فيما توفي آخران في وقت لاحق في المستشفى.



وقالت الوزارة إنه جرى إبعاد الجنديين اللذين أطلقا النار على المهاجرين عن عملهما وتم إبلاغ الادعاء الاتحادي. وستجري محكمة عسكرية تحقيقات. وأضافت الوزارة أنها تنسق مع وزارة الخارجية المكسيكية للتواصل مع السفارات المعنية.

