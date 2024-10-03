الحوثيون: استهدفنا تل أبيب بطائرات مسيرة

تبنى الحوثيون اليمنيون استهداف تل أبيب بطائرات مسيرة.



وتعرضت مناطق قريبة من تل أبيب إلى هجمات بطائرات مُسيّرة صباحا، وسط محاولات أنظمة الدفاعِ الإسرائيلية لاعتراضها.