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استئناف الرحلات الجوية في إيران
أخبار دولية
2024-10-03 | 03:33
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استئناف الرحلات الجوية في إيران
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن سلطة الطيران المدني في البلاد أن الرحلات الجوية استؤنفت في إيران منذ صباح اليوم الخميس، وذلك بعد رفع القيود التي فرضت الثلاثاء عندما أطلقت طهران صواريخ على إسرائيل.
أخبار دولية
الرحلات الجوية
إيران
إسرائيل
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