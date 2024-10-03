أمير قطر دان العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان: ما يجري في المنطقة هو عمليات إبادة جماعية

رأى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن ما يحدث في المنطقة هو إبادة جماعية.



وأشار الى أن بلده كان دائما يحذر من إفلات إسرائيل من العقاب.



وقال الأمير خلال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة: "لقد أصبح واضحا وضوح الشمس أن ما يجري هو عمليات إبادة جماعية إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيدا للتهجير".



كما دان أمير قطر الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان.