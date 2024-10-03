قتلى بحريق في مستشفى تايواني

لقي تسعة أشخاص حتفهم الخميس، بعد اندلاع حريق في مستشفى في جنوب تايوان، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء في تايوان.



وتم الإبلاغ عن الحريق في مقاطعة بينغتونغ قرابة الساعة 07,40 صباحا وأخمد الساعة الأولى بعد الظهر وفق ما أوردت وكالة الإطفاء عبر الإنترنت.



وتوفي ثمانية أشخاص نقلوا لتلقي العلاج إثر الحريق فيما عُثر على آخر ميتا في وقت لاحق في مكان الحادث.



واندلع الحريق في اليوم الذي بلغ فيه إعصار كراثون اليابسة في جنوب الجزيرة، إلا أن السلطات التايوانية لم تربط بين الأمرين.



وأغلقت المدارس والمكاتب أبوابها بسبب الإعصار لليوم الثاني وسط رياح قوية وأمطار غزيرة خلفت قتيلين وأكثر من 100 جريح.