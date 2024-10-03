الجيش الإسرائيلي يقول إنه إغتال رئيس حكومة حماس في غزة روحي مشتهى

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال روحي مشتهى رئيس حكومة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والمسؤولين الأمنيين في الحركة سامح السراج وسامي عودة في ضربات قبل ثلاثة أشهر.