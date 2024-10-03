مقتل مستشار عسكري بالحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية إسرائيلية في سوريا

أفادت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية (إس.إن.إن) بأن مستشارا عسكريا بالحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق الاثنين.وذكرت الشبكة الإخبارية أنه يدعى ماجد ديواني، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.