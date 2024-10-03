"طيران الإمارات" تلغي رحلاتها إلى إيران والعراق والأردن حتى 5 تشرين الأول ضمناً

أعلنت شركة "طيران الإمارات" الخميس عن إلغاء كافة رحلاتها من إيران والعراق والأردن وإليها حتى الخامس من تشرين الأول ضمنا، قائلة إن القرار يأتي بسبب "الاضطرابات الإقليمية".



وقالت الشركة التي يعدّ أسطولها من الأكبر في منطقة الشرق الأوسط في بيان "تلغي طيران الإمارات كل الرحلات الجوية من العراق (البصرة وبغداد) وإيران (طهران) والأردن (عمان) وإليها يومي 4 و5 تشرين الأول بسبب الاضطرابات الإقليمية".

