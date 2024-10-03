باريس: إعلان اسرائيل غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه" قرار "خطير وغير مبرر"

أعربت فرنسا، عن أسفها "للقرار غير المبرر والخطير وغير البناء الذي اتخذته إسرائيل" بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه".



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس "تؤكد من جديد دعمها وثقتها بالكامل" في أنطونيو غوتيريش، مشددة على أن "الأمم المتحدة تلعب دورا أساسيا في استقرار المنطقة" بينما تهدد التوترات باندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.