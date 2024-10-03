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روسيا تقوم باجلاء عائلات دبلوماسييها من لبنان
أخبار دولية
2024-10-03 | 09:48
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روسيا تقوم باجلاء عائلات دبلوماسييها من لبنان
أعلنت الحكومة الروسية أن روسيا قامت بإجلاء 60 من أفراد عائلات دبلوماسييها من لبنان بسبب القصف الإسرائيلي المكثف على هذا البلد.
وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية على حسابها على "تلغرام"، إن طائرة تابعة للوزارة أقلعت من بيروت متوجهة إلى موسكو وعلى متنها عائلات الدبلوماسيين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، موضحة أن العملية تمت بناء لتعليمات الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضافت: "سيصل اليوم 60 شخصا إلى الأراضي الروسية".
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