الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

30 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي ترفع مجموع المساعدات لعام 2024 إلى أكثر من 100 مليون يورو

أخبار دولية
2024-10-03 | 09:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
30 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي ترفع مجموع المساعدات لعام 2024 إلى أكثر من 100 مليون يورو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
30 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي ترفع مجموع المساعدات لعام 2024 إلى أكثر من 100 مليون يورو

أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان للمفوضية الأوروبية "مع استمرار تصاعد وتيرة الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 30 مليون يورو لمساعدة الأكثر حاجة في لبنان. ويضاف هذا المبلغ إلى مبلغ 10 ملايين يورو الذي سبق الإعلان عنه في 29 أيلول، ما يرفع قيمة المساعدات الإنسانية الإجمالية من الاتحاد الأوروبي للبلاد لهذه السنة إلى 104 ملايين يورو".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "أنا قلقة جدًا حيال التصاعد المستمر للتوتر في الشرق الأوسط. ويتعين على كل الأطراف بذل كل ما بوسعها لحماية حياة المدنيين الأبرياء. واليوم نزيد مساعداتنا الإنسانية للشعب اللبناني. وسيضمن تمويلنا الجديد حصول المدنيين على المساعدات الملحة في هذا الوقت العصيب. ونستمر في الدعوة إلى وقف لإطلاق النار عبر الحدود مع لبنان وفي غزة، وكذلك إلى تحرير جميع الرهائن".

ولفت البيان الى أن "حزمة المساعدات الطارئة الجديدة هذه ستوفر مساعدات غذائية طارئة ومأوى ورعاية صحية، وذلك من بين أمور أخرى أساسية مرتبطة بالدعم. كما تسهل المفوضية توفير المساعدات المادية من خلال آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي لبيروت".

وذكر أن "النزاع أدى إلى موجة نزوح غير مسبوقة في لبنان، بالإضافة إلى وقوع آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين".

أخبار لبنان

أخبار دولية

مليون

الإتحاد

الأوروبي

مجموع

المساعدات

مليون

LBCI التالي
الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية السعودي في العاصمة القطرية
صدمة كبيرة داخل اسرائيل إثر الهجوم الايراني ومقتل جنود اسرائيليين بعملية الجنوب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-09-19

الاتحاد الأوروبي يخصص 160 مليون يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-09-30

مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين يورو من الإتحاد الأوروبي للبنان

LBCI
أخبار دولية
2024-09-19

وسائل إعلام محلية: 1.6 مليون يورو ثمن أجهزة البيجر مرت عبر بلغاريا قبل تحويلها إلى المجر

LBCI
أخبار دولية
2024-07-26

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: سنرسل أكثر من مليون جرعة من لَقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:18

الخطوط البريطانية تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 26 تشرين الأول

LBCI
أخبار دولية
12:04

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الوضع في الشرق الأوسط مع المبعوثة الإسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
11:55

أمير قطر يؤكد الوقوف إلى جانب لبنان في مواجهة الإعتداءات الوحشية الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
11:26

أدرعي يعلن اغتيال خضر الشهابية: مسؤول عن عملية اطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة مجدل شمس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:55

وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي سفيري ألمانيا والنمسا لدى طهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-30

وزير الخارجية الفرنسي في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين اللبنانيين

LBCI
رياضة
09:02

لاعب كرة السلة اللبنانية علي منصور: "بتحس الشعب كلو حابب يعبط بعضو ويبكي" (صورة)

LBCI
أخبار دولية
09:48

روسيا تقوم باجلاء عائلات دبلوماسييها من لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:17

جولة على الاماكن التي تعرضت للقصف الاسرائيليّ في ضواحي صور

LBCI
أخبار لبنان
10:51

هدوء ساد على الضاحية الجنوبية… وهكذا تبدو الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية بسلسلة غارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:30

قصف طال منطقة النبطية...اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:29

تفاصيل الداخل الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:28

اثار القصف في قرى البقاع ... اليكم المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:26

بعلبك شهدت دماراً جراء القصف الاسرائيلي... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:24

المشهد من الباشورة اثر القصف الذي استهدفها ليلاً...شري: العدو يستهدف المسعفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:24

المشهد من الضاحية الجنوبية التي شهدت ليلةً عنيفة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
18:16

أدرعي يوجّه إنذارا جديدا إلى سكان هذه الاحياء

LBCI
أخبار لبنان
05:48

أدرعي: تحذير عاجل لسكان القرى التالية في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:24

الجيش الاسرائيلي إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم: لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار لبنان
16:52

بالفيديو والصور: الغارات الاسرائيلية مساء اليوم على الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
07:15

غارة على بلدة المعيصرة - فتوح كسروان (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
18:07

بالفيديو: المبنى المستهدف في الباشورة

LBCI
أخبار لبنان
07:44

غارة تستهدف بلدة كيفون في قضاء عاليه (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:50

الخارجية الأميركية: أوضحنا للإسرائيليين بأننا لا ندعم استهداف البنية التحتية اللبنانية وواشنطن لا تريد استهداف المدنيين اللبنانيين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More