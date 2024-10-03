30 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي ترفع مجموع المساعدات لعام 2024 إلى أكثر من 100 مليون يورو

أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان للمفوضية الأوروبية "مع استمرار تصاعد وتيرة الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 30 مليون يورو لمساعدة الأكثر حاجة في لبنان. ويضاف هذا المبلغ إلى مبلغ 10 ملايين يورو الذي سبق الإعلان عنه في 29 أيلول، ما يرفع قيمة المساعدات الإنسانية الإجمالية من الاتحاد الأوروبي للبلاد لهذه السنة إلى 104 ملايين يورو".



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "أنا قلقة جدًا حيال التصاعد المستمر للتوتر في الشرق الأوسط. ويتعين على كل الأطراف بذل كل ما بوسعها لحماية حياة المدنيين الأبرياء. واليوم نزيد مساعداتنا الإنسانية للشعب اللبناني. وسيضمن تمويلنا الجديد حصول المدنيين على المساعدات الملحة في هذا الوقت العصيب. ونستمر في الدعوة إلى وقف لإطلاق النار عبر الحدود مع لبنان وفي غزة، وكذلك إلى تحرير جميع الرهائن".



ولفت البيان الى أن "حزمة المساعدات الطارئة الجديدة هذه ستوفر مساعدات غذائية طارئة ومأوى ورعاية صحية، وذلك من بين أمور أخرى أساسية مرتبطة بالدعم. كما تسهل المفوضية توفير المساعدات المادية من خلال آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي لبيروت".



وذكر أن "النزاع أدى إلى موجة نزوح غير مسبوقة في لبنان، بالإضافة إلى وقوع آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين".