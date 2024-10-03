مصادر لرويترز: محادثات بين دول الخليج وإيران وسط مخاوف من إتساع الصراع

أعلنت ثلاثة مصادر لرويترز اليوم الخميس أن وزراء من دول الخليج وإيران يشاركون في اجتماع للدول الآسيوية تستضيفه قطر ناقشوا خفض التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران.



وقال اثنان من المصادر إن دول الخليج سعت إلى طمأنة إيران عن حيادها في الصراع وسط مخاوف من أن تصعيدًا أوسع نطاقًا في العنف قد يهدد منشآت النفط الخليجية.