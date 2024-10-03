بايدن: لا شيء سيحصل اليوم بشأن رد إسرائيلي على إيران

عبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن اقتناعه بأن "لا شيء سيحصل" الخميس بشأن رد إسرائيلي على إيران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته الجمهورية الإسلامية على إسرائيل.



وقال للصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهًا الى جنوب الولايات المتحدة: "لن يحصل شيء اليوم الخميس".