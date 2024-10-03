منظمة الصحة العالمية: 28 موظفا بقطاع الصحة قتلوا في لبنان في 24 ساعة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن 28 موظفا بالقطاع الصحي قتلوا في لبنان في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقال جيبريسوس إن العديد من العاملين الآخرين في قطاع الصحة "لم يذهبوا لعملهم وفروا من المناطق التي يعملون بها بسبب عمليات القصف".



وأضاف في إفادة صحفية عبر الإنترنت: "يحد ذلك بشكل كبير ما هو متاح للتعامل مع الكوارث ومواصلة خدمات الرعاية الصحية".