أدرعي: بعد أكثر من عقد في غزة الجيش الاسرائيليّ عمل على تحرير شابة ايزيدية محتجزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّه “بعد أكثر من عقد في قطاع غزة: الجيش الاسرائيليّ بقيادة وحدة تنسيق أعمال الحكومة وبالتعاون مع السفارة الأميركية في اسرائيل عمل على تحرير شابة ايزيدية احتجزها أحد عناصر حماس”.

وكتب، عبر اكس: “بعملية منسقة بين الجيش الاسرائيليّ والسفارة الأميركية في اسرائيل وجهات دولية أخرى تسنى خلال هذا الأسبوع تحرير الفتاة الايزيدية البالغة ٢١ من العمر فوزية أمين سيدو من أسرها في القطاع لتعود إلى حضن عائلتها في العراق. قبل حوالى عقد عندما كان عمرها ١١ سنة فقط تاجر بها عناصر "الدولة الإسلامية" (داعش) وسلموها إلى عنصر حماس محسوب على داعش في قطاع غزة.”

وأضاف: “أثناء حرب "السيوف الحديدية" قتل المخرب الذي احتجزها على ما يبدو اثر هجمات جيش الدفاع في القطاع، فهربت إلى مكان آمن في القطاع. وخلال الأيام القليلة الأخيرة تم إخراجها من قطاع غزة عن طريق معبر كيرم شالوم بعملية سرية تطلبت تنسيقات معقدة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وجهات أخرى في المجتمع الدوليّ. لدى مغادرتها القطاع تم نقلها إلى معبر جسر النبي لتنتقل إلى الأردن ومن ثم إلى حضن عائلتها في العراق.”