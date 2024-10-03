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بايدن يجري "نقاشات" بشأن ضربات إسرائيلية محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية

أخبار دولية
2024-10-03 | 11:13
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بايدن يجري "نقاشات" بشأن ضربات إسرائيلية محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية
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بايدن يجري "نقاشات" بشأن ضربات إسرائيلية محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية

تحدّث الرئيس الأميركي جو بايدن عن "نقاشات" جارية بشأن ضربات إسرائيلية محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على اسرائيل.
     
وخلال تصريحات في البيت الأبيض، سئل بايدن "هل توافق على توجيه اسرائيل ضربات تطال منشآت نفطية إيرانية؟"، أجاب "نجري نقاشات بهذا الشأن. أعتقد أنه سيكون..." دون أن ينهي جملته.
     
كما سئل الرئيس الأميركي قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى جنوب الولايات المتحدة "ما هي الخطط للسماح لإسرائيل بالرد على هجوم إيران الصاروخي؟".
     
أجاب "أولا، نحن لا نسمح لإسرائيل بأن تقدم على أي خطوة، نحن ننصح إسرائيل. لا شيء سيحصل اليوم"، وذلك في إشارة الى ردّ إسرائيلي محتمل على إيران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته ايران على اسرائيل.

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