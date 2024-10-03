لقاء بين بزشكيان و”حماس” في الدوحة للبحث في مجمل التطورات السياسية والميدانية

التقى الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان وفدًا من حركة “حماس” خلال زيارته العاصمة القطرية الدوحة، بعد يومين من هجوم صاروخيّ إيرانيّ على اسرائيل.

وأوضحت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، أنّ بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي وسفير إيران لدى قطر علي صالح آبادي التقوا وفدًا من الحركة برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد درويش، إلى جانب عدد من قادة الحركة هم خالد مشعل وخليل الحية وحسام بدران ومحمد نصر.

ولفت البيان إلى أنّ الطرفين بحثا "مجمل التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخصوصًا العدوان الصهيونيّ المستمر على قطاع غزة والذي تطوّر إلى عدوان موسع يستهدف مناطق مختلفة من لبنان".

واعتبرت الحركة في بيانها أن الهجوم "إنجاز مهم في تعزيز الردع لدى جبهة المقاومة".

ونقل البيان عن بزشكيان قوله إن اغتيال هنية "كان أحد أكثر أحداث حياته إيلاما".