أمير قطر يؤكد الوقوف إلى جانب لبنان في مواجهة الإعتداءات الوحشية الإسرائيلية

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس "وقوف دولة قطر الكامل" مع لبنان، مشيرًا إلى أنه وجه بتقديم الدعم الإنساني للبلاد في ظل "الاعتداءات الوحشية" الإسرائيلية التي يتعرض لها.



وقال في منشور على منصة إكس: "أؤكد وقوف دولة قطر الكامل إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق ضد الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها، كما وجهت بسرعة التحرك وتوفير كافة الموارد اللازمة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لجميع النازحين والمتضررين من هذا العدوان".