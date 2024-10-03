نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الوضع في الشرق الأوسط مع المبعوثة الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عقد اجتماعا، مع المبعوثة الإسرائيلية في موسكو سيمونا هالبرين.



وقالت الوزارة إن بوغدانوف وهالبرين ناقشا الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك غزة ولبنان، لكنها لم تقدم تفاصيل.