الخطوط البريطانية تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 26 تشرين الأول

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) تمديد تعليق رحلاتها الى تل أبيب حتى 26 تشرين الأول، بعد توقفها منذ 24 أيلول على خلفية التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.وقالت الشركة لوكالة فرانس برس: "نراقب على الدوام الوضع في الشرق الأوسط واتخذنا القرار الإجرائي بإلغاء رحلاتنا الى تل أبيب حتى السبت 26 تشرين الأول ضمنًا"، مشددةً على أن "السلامة تبقى أولويتنا المطلقة".