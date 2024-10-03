36 قتيلا في غرق مركب بنيجيريا ومخاوف من حصيلة تتخطى المئة

لقي 36 شخصا على الأقل حتفهم، فيما تسري مخاوف من أن يكون مئة آخرين في عداد القتلى بعدما غرق مركب يقل نحو 300 شخص في شمال وسط نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤولون فرانس برس الخميس.



وقال المتحدث باسم وكالة الطوارئ إبراهيم أودو حسيني إنه بعد الحادث الذي وقع في نهر النيجر الثلاثاء، أُنقذ حوالى 150 شخصا من نحو 300 راكب ولم يعد هناك "احتمال" بالعثور على آخرين أحياء.