سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لدينا خيارات كثيرة فيما يتعلق بإيران

أعلن سفير إسرائيل بالأمم المتحدة لشبكة (سي.إن.إن) الأخبارية الأميركية ان إسرائيل لديها خيارات كثيرة فيما يتعلق بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران هذا الأسبوع.



وقال السفير داني دانون: "لدينا خيارات كثيرة... لذلك فإن الأمر يرجع لنا في تقرير أين ومتى سنشن الهجوم. هم مستهدفون . وهم يعلمون ذلك".