البنتاغون: نتحدث إلى إسرائيل عن ردها على هجوم إيران الصاروخي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) انها تجري مناقشات مع مسؤولين إسرائيليين بخصوص الرد المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل عن المناقشات.



وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ" "نتحدث بالتأكيد إليهم عن ردهم، لكن ماذا سيكون ردهم، لن أتكهن أكثر. لكننا مستمرون في التواصل معهم".

