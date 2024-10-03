مقتل 23 شخصا على الأقل في غرق قارب في جمهورية الكونغو الديموقراطية

لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم جراء غرق قاربهم الذي كان محملا على ما بدا بما يفوق طاقته من الركاب والبضائع، في بحيرة كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت سلطات محلية.



وغرق القارب الذي كان مبحرا من بلدة مينوفا في إقليم جنوب كيفو صباح الخميس وعلى متنه مئات الركاب، قبل مئات الأمتار فقط من وصوله إلى وجهته والرسو في ميناء كيتوكو في غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو المجاور.



وقال المتحدث باسم الحاكم العسكري في غوما إسبوار سانغوا بانتيا لوكالة فرانس برس: "وفقا لتقارير أولية، هناك 23 قتيلا و58 ناجيا تلقوا العلاج في مرافق صحية في مدينة غوما".



