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وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 18 شخصا بغارة جوية إسرائيلية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية
أخبار دولية
2024-10-04 | 00:16
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وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 18 شخصا بغارة جوية إسرائيلية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليل الخميس استشهاد 18 فلسطينيا بقصف جوي إسرائيلي طال مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه شنّ غارة على المخيم.
وأحصت الوزارة في بيان "18 شهيدا جراء قصف الاحتلال على مخيم طولكرم".
من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه وفي إطار عملية مشتركة مع جهاز الأمن (الشاباك) "شنّ سلاح الجو غارة في طولكرم".
وقالت اللجنة الشعبية المسؤولة عن إدارة المخيم لوكالة فرانس برس إن مقاتلة إف-16 قصفت مبنى وسط المخيم.
أخبار دولية
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