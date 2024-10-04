خامنئي يدافع عن هجوم "حماس" في السابع من تشرين أيلول: إنّه مشروع وطبيعيّ

دافع المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي عن هجوم حركة "حماس" داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول.



واعتبر أنّه مشروع وطبيعيّ للشعب الفلسطينيّ.



وأكّد خامنئي في خطبة الجمعة باللغة العربية: "لكل شعب الحقّ في الدفاع عن أرضه وسيادته، ضد المحتلين والغاصبين."



وأشار إلى أنّ "للشعب الفلسطينيّ كامل الحق في أن ينتفض في وجه المحتل الذي أهدر حياته".