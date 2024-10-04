رئيس الوزراء البريطانيّ: نفعل كل ما بوسعنا لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

أكّد رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر أنّه يبذل كل ما في وسعه للمساعدة في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط.



وقال في مؤتمر صحافيّ في ليفربول في شمال غرب إنجلترا: "أنا مهتم بفعل كل ما في وسعنا لتهدئة الوضع".