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خامنئي يدافع عن هجوم حماس في السابع من تشرين أيلول.. إنّه مشروع وطبيعيّ
أخبار دولية
2024-10-04 | 08:46
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خامنئي يدافع عن هجوم حماس في السابع من تشرين أيلول.. إنّه مشروع وطبيعيّ
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خامنئي يدافع عن هجوم حماس في السابع من تشرين أيلول.. إنّه مشروع وطبيعيّ
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