وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى الشرق الأوسط الجمعة ويزور إسرائيل الإثنين

يصل وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى الشرق الأوسط ويزور إسرائيل الإثنين للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول، حسبما علمت وكالة فرانس برس من الوفد المرافق له.



ووفق المصدر ذاته، سيزور جان-نويل بارو قطر والسعودية السبت، ثمّ الإمارات والأردن الأحد، على أن يتوجّه بعد ذلك إلى تل أبيب ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.

