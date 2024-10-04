المغرب: قرار العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقاتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبيّ "انحياز"

اعتبرت وزارة الخارجية المغربية أنّ الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية ببطلان الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبيّ يعد "انحيازًا سياسيًا صارخًا".



وقالت المحكمة إنّ المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب.



لفتت الوزارة في بيان لها إلى أنّ "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".