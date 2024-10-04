مسؤول أمنيّ ألمانيّ يحذّر من اضطرابات داخلية في 7 تشرين الأول

حذّر رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية من أنّ الذكرى السنوية للهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في 7 تشرين الأول على إسرائيل وشكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة، قد تكون "حدثا مثيرًا" للاضطرابات.



ويصادف الاثنين المقبل الذكرى الأولى للهجوم غير المسبوق، الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة وصراع مع حلفاء حركة المقاومة الإسلامية في لبنان وإيران وأماكن أخرى.



وقال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية توماس هالدنفانغ، إنّ الاضطرابات في الشرق الأوسط تميل إلى إثارة ردود فعل في ألمانيا.



وحذّر من "احتمال كبير للتعاطف والاستقطاب والتطرف" في الذكرى.